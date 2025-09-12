Haberler

Yozgat'ta Eşzamanlı Trafik ve Güvenlik Uygulaması

Yozgat'ta Eşzamanlı Trafik ve Güvenlik Uygulaması
Güncelleme:
Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Bozok-46 uygulamasında 72 ekip ve 214 personel görev aldı. Yapılan kontrollerde bin 756 kişi ve 511 araç sorgulanırken, 32 sürücüye trafik cezası uygulandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uygulamada trafikten genel asayişe kapsamlı kontroller yapıldı.

Yozgat kent merkezi ve 13 ilçede eşzamanlı olarak gerçekleştirilen Bozok-46 uygulamasına 72 ekip ve 214 personel katıldı. Bin 756 kişi ve 511 araç sorgulandı. Öte yandan 88 umuma açık iş yeri, 13 metruk bina ve 44 park bahçe kontrol edildi.

Uygulamada suç ve suç unsuru olabilecek herhangi bir şeye rastlanılmazken 32 araç sürücüsüne trafik cezasını içeren işlem uygulandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
