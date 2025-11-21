Haberler

Yozgat'ta Esrar ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, A.Ş. isimli bir şüphelinin evinde yaptıkları baskında 7 kilo esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir evde yapılan adli aramada 7 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda A.Ş. isimli şüphelinin ikametinde adli aramada yaptı. Aramada 7 kilo 50 gram esrar maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak A.Ş. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
