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Yozgat'ta Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirdi

Yozgat'ta Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme Faaliyetleri Gerçekleştirdi
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve 13 ilçede çeşitli konularda bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek 3 bin 870 kişiye ulaşırken, 23 okulda ise 743 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve 13 ilçede çeşitli konularda bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

112 Acil Çağrı Sistemi, KADES, UYUMA, Dolandırıcılık, En İyi Narkotik Polisi Anne, NARVAS konularında broşür dağıtılarak 3 bin 870 kişi bilgilendirildi.

23 okulda 743 öğrenciye genel trafik kuralları, yayaların sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, bisiklet sürücülerinin sorumlulukları ve uyması gereken kurallar, trafik işaret cihaz ve levhalarının önemi ve anlamı, emniyet kemeri kullanmanın önemi konularında eğitim verildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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