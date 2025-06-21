Yozgat'ta Düğün Salonu'nda Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Yozgat'a bağlı Erkekli Köyündeki bir düğünde havaya silahla ateş edilmesi sonucu mermi isabet eden 31 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Yaralanmanın haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri F.T.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansla Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine acil servisine götürüldü. Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen F.T. kurtarılamadı.

Olayla ilgili gelinin babası ve kardeşi gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - YOZGAT