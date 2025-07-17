Yozgat'ta Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza

Yozgat'ta Drift Yapan Sürücüye Rekor Ceza
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan KGYS denetimlerinde, Tarım Müdürlüğü kavşağında drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

Yozgat'ta drift yapan sürücüye ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen KGYS denetimleri kapsamında Tarım Müdürlüğü kavşağında Karayolları Trafik Kanunu'nu iptal etmekten dolayı drift yapan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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