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Yozgat'ta Drift Yapan Sürücülere Ceza Yağdı

Yozgat'ta Drift Yapan Sürücülere Ceza Yağdı
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada drift yaparak trafik ihlali yapan 3 sürücüye toplam 96 bin 699 lira ceza uyguladı. Emniyet ekipleri, bu tür ihlalleri tespit edip cezalandırma işlemlerine devam ediyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift yapıp sosyal medya hesaplarında paylaşan sürücüleri takibe alıp tespit edilen sürücülere ceza yağdırdı.

Sürücülerin trafikte yasak olan hareketlerde bulunup görüntülerini de sosyal medya platformlarında paylaşması son dönemde giderek yaygınlaştı. Emniyet güçleri, bu paylaşımlar üzerinden ihlalleri tespit ederek, yasalara uygun şekilde cezalandırma işlemlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayılan drift görüntülerini inceleyerek trafik ihlali yapan 3 sürücüye ceza yağdırdı. Yapılan denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi gereğince, drift yapan her bir sürücüye 32 bin 233 lira olmak üzere toplamda 96 bin 699 lira para cezası uygulandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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