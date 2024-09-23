Yozgat'ta Drift Yapan Sürücülere Ceza Yağdı

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drift yapıp sosyal medya hesaplarında paylaşan sürücüleri takibe alıp tespit edilen sürücülere ceza yağdırdı.

Sürücülerin trafikte yasak olan hareketlerde bulunup görüntülerini de sosyal medya platformlarında paylaşması son dönemde giderek yaygınlaştı. Emniyet güçleri, bu paylaşımlar üzerinden ihlalleri tespit ederek, yasalara uygun şekilde cezalandırma işlemlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yayılan drift görüntülerini inceleyerek trafik ihlali yapan 3 sürücüye ceza yağdırdı. Yapılan denetimlerde, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi gereğince, drift yapan her bir sürücüye 32 bin 233 lira olmak üzere toplamda 96 bin 699 lira para cezası uygulandı. - YOZGAT