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Yozgat'ta Define Ararken Yakalandılar

Yozgat'ta Define Ararken Yakalandılar
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki define arama faaliyetlerine karşı düzenlenen operasyonda iki kişiyi yakaladı. İşlemleri için jandarmaya götürülen şüphelilerle birlikte çeşitli define arama ekipmanları ele geçirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, define arayan iki kişiyi düzenledikleri operasyon ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü Yozgat Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bölgeye define aramak amacıyla gelen iki kişi tespit edildi. Yapılan takip neticesinde, şüphelilerin belirlenen alanda bulundukları görülerek operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sırasında, S.Ş. ve S.Ş. ile birlikte, define arama faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ahşap merdiven, 1 adet çapa ve 1 adet bakır vazo ele geçirildi.

Yakalanan S.Ş ve S.Ş, işlemleri için Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, adli sürecin başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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