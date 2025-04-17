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Yozgat'ta DEAŞ Üyesi Yakalandı

Yozgat'ta DEAŞ Üyesi Yakalandı
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen bir yabancı uyruklu kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler sürüyor.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldığı ve Yozgat'ta yaşadığı tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemler devam ediyor. - YOZGAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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