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Yozgat'ta DEAŞ Üyesi İki Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ta DEAŞ Üyesi İki Şüpheli Yakalandı
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Yozgat'ta düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen iki Irak uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar adli makamlara sevk edilecek.

Yozgat'ta Deaş Terör Örgütü üyesi şüphelisi olan 2 kişi yakalandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu A.H.B.A ve S.Y.A.A isimli 2 şüpheli şahıs, Özel Harekat destekli yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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