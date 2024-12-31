Yozgat'ta DEAŞ Üyesi İki Şüpheli Yakalandı
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen iki Irak uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar adli makamlara sevk edilecek.
Yozgat'ta Deaş Terör Örgütü üyesi şüphelisi olan 2 kişi yakalandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.
DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu A.H.B.A ve S.Y.A.A isimli 2 şüpheli şahıs, Özel Harekat destekli yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa