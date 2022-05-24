Yozgat'ta DEAŞ'a şafak operasyonu: 10 gözaltı - Haberler

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Yozgat'ta DEAŞ'a şafak operasyonu: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yozgat'ta DEAŞ'a şafak operasyonu: 10 gözaltı Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat'ta DEAŞ'a şafak operasyonu: 10 gözaltı

YOZGAT - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile DEAŞ'a yönelik Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Yozgat merkezde 9, Sorgun ilçesinde ise 1 kişi olmak üzere 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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