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Yozgat'ta Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Denetimler Yapıldı

Yozgat'ta Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Denetimler Yapıldı
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Yozgat'ta yapılan denetimlerde 228 okul, 63 kıraathane ve 210 servis aracı kontrol edildi. Emniyet Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Yozgat'ta yapılan denetimlerde 228 okul ve çevresi, 63 kıraathane, 210 servis aracı kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik il merkezi ile ilçelerde çalışma yürüttü. Denetimlerde 961 kişi sorgulanırken, 228 okul ve çevresi, 40 büfe, 17 internet kafe, 14 oyun salonu, 63 kahvehane, 12 iddia ve ganyan bayii, 40 metruk bina, 87 park ve bahçe ile 210 servis aracı kontrol edildi. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocukların ve gençlerin korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin düzenli olarak yapılacağı ve okul çevrelerinde güvenliğin artırılması için çalışmaların devam edeceği bildirildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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