Yozgat'ta Cinayet ve Kasten Yaralama Suçundan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Yozgat'ta cinayet ve kasten yaralama suçlarından hüküm giyen 2 kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Yozgat'ta cinayet ve kasten yaralama suçundan haklarında hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca cinayet ve kasten yaralama suçundan aranan 2 firari hükümlüye yönelik çalışma başlattı. Ekipler cinayet suçundan 24 yıl hapis cezası ile aranan Y.S. ile "kasten yaralama" suçundan 12 yıl 10 ay 14 gün hapis cezası bulunan Ö.G.'yi kent merkezinde saklandıkları yerde tespit etti.

Jandarma ekiplerince yakalanan 2 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT