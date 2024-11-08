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Yozgat'ta Cezaevi Firarisi Sahte Kimlikle Yakalandı

Yozgat'ta Cezaevi Firarisi Sahte Kimlikle Yakalandı
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Yozgat'ta ceza evinden firar eden K.D., sahte kimlik kullanarak kiraladığı evde yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yozgat'ta ceza evi firarisi K.D. sahte kimlik kullanarak kiraladığı evde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı merkez ilçe jandarma komutanlığı ve Jandarma dedektifleri JASAT ekipleri 05 Kasım tarihinde Yozgat E Tipi ceza evinden firar eden ve hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.D. sahte isim ile kiraladığı evinde yakalandı.

Yakalanan K.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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