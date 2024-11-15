Üye Girişi
Haberler

Yozgat'ta 'BOZOK-18 Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi

Yozgat'ta 'BOZOK-18 Huzur Uygulaması' Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta gerçekleştirilen 'BOZOK-18 Huzur Uygulaması' kapsamında 1.941 kişi ve 351 araç sorgulandı, 1 yoklama kaçağı yakalandı ve çeşitli denetimlerde cezai işlemler uygulandı.

Yozgat'ta polis ekipleri, 'BOZOK-18 Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Onlarca ekip ve polisin katılımıyla yapılan uygulamada bin 941 şahıs ve 351 araç sorgulandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve asayişi sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. 'BOZOK' adı altında huzur uygulamalarına devam eden ekipler, son olarak 'BOZOK-18 Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. 80 ekip ve 197 personel ile gerçekleştirilen uygulamada bin 941 şahıs sorgulanırken 1 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 351 aracı sorgulayan ekipleri, 13 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 86 umuma açık yerde denetleme yapan polis ekipleri, 37 park ve bahçe, 15 okul ve çevresi ile 16 metruk binayı kontrol etti. Ekipler ayrıca 1 iş yerine sigara içilmez levhası bulundurmamaktan ve sigara içilmesine müsaade etmekten idari para cezası uyguladı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 Üç günde, dördüncü 'Vakit tamamdır' paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok

Üç günde aynı saatte aynı paylaşım! MHP'den hala açıklama yok
Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti

Haber sunucusu sevgilisi tarafından ensesinden vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 15 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 76. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 83. bölüm SON BÖLÜM izle 15 Kasım Cuma! Annem Ankara dizisi hangi gün, ne zaman? Annem Ankara dizisi hangi kanalda, saat kaçta? AGS içeriği nedir, kaç soru var, konular ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.