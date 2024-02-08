Yozgat'ta Boşanma Aşamasındaki Eşi Öldüren Sanığın Tutukluluğu Devam Ediyor

Yozgat'ta boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren, kayınvalidesini de ağır yaralayan sanığın ikinci duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini de ağır yaralayan sanık M.T. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Kadına ve eşe karşı kasten öldürme, kayınvalideye canavarca hisle ve kadına karşı öldürmeye teşebbüs suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan sanık M.T.'nin ikinci duruşması Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık M.T. ve maktul Rabia T.'nin taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık M.T. daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyerek suçsuz olduğunu ve beratını istedi. Duruşmada taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mütalaasını veren savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneden raporun gelmesini istedi. Mahkeme heyeti, bir sonraki celsenin 2 Mayıs 2024'te görülmesine karar verdi.

Olayın geçmişi

Yozgat'ta, 28 Mart 2023 tarihinde M.T. boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldürmüş, kayınvalidesini ise çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. - YOZGAT