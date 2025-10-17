Yozgat'ta Aydınlatma Direğine Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Yozgat'ta aydınlatma direğine çarpan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Yozgat- Kırıkkale yolu Sarıhacılı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. (36) yönetimindeki 07 EGB 21 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü A.G' nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - YOZGAT