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Yozgat'ta Asayiş Uygulamaları Devam Ediyor

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamı için çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerde birçok kişi ve araç sorgulanırken, kaçak tütün ve makaron ele geçirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulamaları çerçevesinde vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 56 ekip 135 personelle il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde bin 512 şahıs ve 578 araç sorgulanırken 2 araç trafikten men edildi. Çalışmalar çerçevesinde 84 umuma açık iş yeri ekiplerce denetlenirken 9 metruk buna, 52 park ve bahçe ile 7 okul çevresi kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 bin 140 makaron ve 3.5 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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