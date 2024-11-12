Yozgat'ta Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalarda aranan 4 şahıs yakalandı.

Sorgun'da basit yaralama suçundan aranması olan ve yakalanan Y.O., Şefaatli'de ise kasten yaralama ve birden fazla kişi ile birlikte silahla tehdit suçundan aranması olan A.Ş. ve kasten yaralama suçundan aranan A.Ş., R.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şahıs adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YOZGAT