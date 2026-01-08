Yozgat'ta zincirleme kaza: 7 kişi yaralandı

Yozgat'ta ambulans ve iki otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde Ü.S. idaresindeki 66 DU 112 plakalı ambulans ile plakaları öğrenilemeyen A.L. ve M.Ö'nün kullandığı iki otomobil Sanayi Caddesi kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT