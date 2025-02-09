Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüme girmek için artık ilk 100 bine girmek şart

Yozgat'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Yozgat'ta Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta bir ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Solunum sıkıntısı yaşayan hastayı hastaneye taşıyan B.G. idaresindeki 66 DK 790 plakalı ambulans ile K.Ş. idaresindeki 66 AD 404 plakalı Chery marka otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü K.Ş. ile ambulans şoförü B.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların ve ambulansta sevk edilen hastanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
img

Çin'den Rize'ye damat geldi, horon tepti
img

Direkt kırmızı kart gördü! Sebebine çok şaşıracaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü

Direkt kırmızı kart gördü! Sebebine çok şaşıracaksınız
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.