Haberler

Yozgat'ta Alkollü ve Sürücü Belgesiz Araç Kullanımına Cezai İşlem

Yozgat'ta Alkollü ve Sürücü Belgesiz Araç Kullanımına Cezai İşlem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ta gerçekleştirilen trafik kontrollerinde sürücü belgesi olmadan alkollü araç kullanan G.K. isimli şahsa 45 bin 234 lira ceza kesildi.

Yozgat'ta yapılan trafik kontrollerinde sürücü belgesi bulunmayan alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Trafik Jandarması tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan araç sürücüsü G.K. isimli şahıs sorgulandı. Sorguda sürücü belgesiz ve alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi.

Sürücüye 45 bin 234 lira idari para cezası uygulandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Gözlerini açıp kapattı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Kılıçdaroğlu'nun ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu

Ofisi boşaltılırken arkadan duyulan ses olay oldu
Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Bakımevinden valiz dolusu para çıktı

Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Valiz dolusu para çıktı
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Van'da çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor

Türkiye'de çekildi, herkes bu kareyi paylaşıyor
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.