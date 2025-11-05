Yozgat'ta Alkollü ve Sürücü Belgesiz Araç Kullanımına Cezai İşlem

Yozgat'ta yapılan trafik kontrollerinde sürücü belgesi bulunmayan alkollü sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Trafik Jandarması tarafından yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan araç sürücüsü G.K. isimli şahıs sorgulandı. Sorguda sürücü belgesiz ve alkollü olarak araç kullandığı tespit edildi.

Sürücüye 45 bin 234 lira idari para cezası uygulandı. - YOZGAT