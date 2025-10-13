Yozgat'ta Alkollü Sürücüye Cezadan Kaçış Yok

Yozgat'ta yapılan trafik denetimlerinde alkollü sürücü cezadan kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre Sorgun ilçesinde Trafik Jandarması tarafından yapılan sabit trafik denetiminde M.Ç. isimli sürücüye alkol testi yapıldı. Sürücünün 0.66 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 ay süre ile el konuldu. - YOZGAT