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Yozgat'ta adam öldürme suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta adam öldürme suçundan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü. Adam öldürme suçundan 38 yıl 1 ay 39 gün, tehdit suçundan 1 yıl 3 ay ve hakaret suçundan 11 ay 20 gün olmak üzere toplamda 40 yıl 4 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç., Türkmenaraplı köyünde, kasten adam öldürme suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. ise Çayıralan ilçesine bağlı Gülderesi köyünde yakalandı. Hükümlüler adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yozgat JASAT 3. Sayfa Haberler

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