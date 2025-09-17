Yozgat'ta 471 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 471 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde ikamet eden G.Y. isimli şahsın ikametinde kaçak içki bulundurduğu bilgisi alındı. Sorgun ve Doğankent Jandarma Komutanlığı ekipleri ve KOM Şube ekiplerinin evde yaptığı aramada 471 litre fermente içki ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT