Haberler

Yozgat'ta 471 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Yozgat'ta 471 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, bir evde yapılan aramada toplam 471 litre kaçak içki bulundu. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 471 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi'nde ikamet eden G.Y. isimli şahsın ikametinde kaçak içki bulundurduğu bilgisi alındı. Sorgun ve Doğankent Jandarma Komutanlığı ekipleri ve KOM Şube ekiplerinin evde yaptığı aramada 471 litre fermente içki ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yusuf Akçiçek'ten ilk maçında füze! İptal olsa da beğeni aldı

Fener'den gidenin içinden Messi çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin akaryakıt devi konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.