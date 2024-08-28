Yozgat'ta 300 Bin Lira Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 300 bin lira değerinde 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Sorgun ilçesinde M.E.'ye ait bir iş yerinde kaçak telefon bulundurulduğu bilgisini alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olduğu değerlendirilen 10 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan M.E.'nin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - YOZGAT