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Yozgat'ta 26 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan firari hükümlü H.B.'yi yakaladı. H.B. adli makamlara teslim edildi.

Yozgat'ta hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakaladı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan toplam 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü H.B.'yi il merkezinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

Jandarma ekiplerince yakalanarak savcılık kararıyla gözaltına alınan H.B. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Yozgat Güvenlik Yakalama Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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