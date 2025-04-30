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Yozgat'ta 24 Yıl Hapis Cezaevi Kaçaklığına Film Gibi Operasyon

Yozgat'ta 24 Yıl Hapis Cezaevi Kaçaklığına Film Gibi Operasyon
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Yozgat'ta 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.C., jandarma ekiplerinin termal dron kullanarak düzenlediği operasyonla evinin çatısında yakalandı. H.C., uyuşturucu madde ticareti gibi suçlardan hüküm giymişti.

Yozgat'ta 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekiplerinin film gibi operasyonu ile saklandığı evin çatısında yakalandı. Operasyon, termal dron kamerası ile anbean kaydedildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş 24 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası bulunan şahsı takibe aldı. 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından hüküm giyen H.C.'nin Tekkeyenicesi köyünde olduğu istihbaratını alan ekipler, film gibi bir operasyona imza attı. Müstakil bir evin çatısında yakalanan H.C., işlemlerin ardından Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Operasyon anı ise termal dron kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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