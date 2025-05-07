Yozgat'ta 2024'te 3 Bin 867 Trafik Kazası: 46 Ölü, 2 Bin 218 Yaralı

Yozgat'ta 2024 yılında meydana gelen 3 bin 867 trafik kazasında 46 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 218 kişi yaralandı. Ölümlü ve yaralamalı kaza sayısı bin 270 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre kent genelinde toplam 3 bin 867 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların bin 270'i ölümlü ve yaralamalı olarak kayıtlara geçti. Yaşanan kazalarda 46 vatandaş hayatını kaybetti, 2 bin 218 kişi ise yaralandı. - YOZGAT