Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı
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Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Yozgat'ta haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında dolandırıcılık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. ile uyuşturucu madde satışı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş yakalama kararı bulunan A.T.'nin kent merkezindeki iş yerinde saklandığı tespit edildi.
Adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa