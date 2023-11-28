Yozgat'ta 15 firari hükümlü yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 15 firari hükümlüyü yakaladı. Yakalananlar arasında çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm giyen M.L ve hırsızlık suçundan aranan M.C.A. de bulunuyor.

Yozgat'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-27 Kasım arasında kent genelinde adli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada, aralarında hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.L, hırsızlık suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.C.A. ile çeşitli suçlardan 3 ay 22 gün ile 6 yıl 3 arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 firari hükümlü yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.