İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Konut fiyat artışında İstanbul iki kentin gerisinde kaldı

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı

Yozgat Jandarma, Soba Zehirlenmelerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Yozgat Jandarma, Soba Zehirlenmelerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kış mevsiminin etkisiyle soba kullanımı artarken, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.

Kış mevsiminin etkisini gösterdiği Yozgat'ta, jandarma personelleri soba zehirlenmelerine karşı uyardı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında kullanımı artan soba ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Soba zehirlenmesinden korunmak için yapılması gerekenleri anlatan jandarma personeli vatandaşlara broşür dağıttı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Narin cinayetinde yeni gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak
img

İki kentteki konut fiyat artışı İstanbul'u bile solladı
img

XRP yatırımcılarını şaşırtacak bir hedefe koşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
Kemal Sunal ve Adile Naşit için söyledikleri yanına kalmayacak

Skandal sözler için harekete geçildi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım
Tarihi görüşmeden ilk kare! Rusya ve ABD uzun yıllar sonra aynı masada

Tarihi görüşmeden ilk kare! İki süper güç yıllar sonra aynı masada
Ameliyathanede hastayla fiyat pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı

Can derdindeki hastayla fiyat pazarlığı skandalında yeni gelişme

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.