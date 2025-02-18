Yozgat Jandarma, Soba Zehirlenmelerine Karşı Vatandaşları Uyardı
Kış mevsiminin etkisiyle soba kullanımı artarken, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.
Kış mevsiminin etkisini gösterdiği Yozgat'ta, jandarma personelleri soba zehirlenmelerine karşı uyardı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında kullanımı artan soba ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Soba zehirlenmesinden korunmak için yapılması gerekenleri anlatan jandarma personeli vatandaşlara broşür dağıttı. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa