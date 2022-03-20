Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yörük çadırında çıkan yangında çadır ve hemen yanındaki koyun ağılı kullanılamaz hale geldi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yörük çadırında çıkan yangında çadır ve hemen yanındaki koyun ağılı kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında ağılda bulunan koyun ve kuzular, sahipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Denizkent Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Ekrem Sarıdemir ve ailesinin ikamet ettiği Yörük çadırında sobadan kıvılcım sıçraması sonucunda çadır ve bitişiğinde bulunan koyun ağılında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılırken, alevleri görüp olay yerine gelen vatandaşlar ağılda bulunan koyun ve kuzuları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ağıl ve çadır kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı

Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı

Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı

Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı

Yörük çadırında yangın çıktı, koyunları vatandaşlar kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title