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Yorgun mermi tavanı delip içeriye girdi

3. Sayfa Haberleri

Yorgun mermi tavanı delip içeriye girdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir binanın teras katında yaşayan yaşlı kadının evine yorgun mermi isabet etti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir binanın teras katında yaşayan yaşlı kadının evine yorgun mermi isabet etti.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir binanın teras katında yaşayan Tevhide Ş.'nin (83) evinin tavanına yorgun mermi isabet etti. Havadan hızla gelen yorgun mermi tavanı delerek terasın mutfak kısmına düştü. Neye uğradığını şaşıran Tevhide Ş., durumu yakınlarına bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları, tavanı delenin mermi olduğunu anladı. Mermi tavana isabet ettiği esnada yaşlı kadının da mutfakta bulunduğu belirtildi. Duruma tepki gösteren yaşlı kadının yakınları, ilçede yapılan düğünlerde silahla sürekli havaya ateş edildiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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