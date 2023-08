- Yorgun mermi 2 yıl önce hayattan kopardı, faili yakalanamadı

Trabzon'da 11 Ağustos 2021 tarihinde nereden atıldığı belli olmayan maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı ölümünün 2. yıldönümünde anıldı

Baba Mustafa Atıcı:

" Eren Bülbül'ü PKK'lı teröristler şehit etti, benim oğlumu da sivil terörist şehit etti"

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde nereden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'yı hayattan koparttı. Emir Yuşa'nın ölümünün 2. yıldönümünde basın açıklaması düzenleyen acılı aile yetkililerden bireysel silahlanmaya karşı yasa çıkarılmasını talep ederek oğlunun katiline seslendi. Baba Mustafa Atıcı, "Oğlumun katilini tanıyanlara da sesleniyorum. Unutmayın ki bir gün gelecek bunun hesabını vereceksiniz. Çıkın kim olduğunu söyleyin hem bizim gönlümüz ferahlasın hem de siz bir mutluluğa vesile olun" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan Emir Yuşa Atıcı (15), dedesini ziyaret etmek için Ortahisar ilçesi Yeşilbük mahallesindeki dedesinin evinin önünde arkadaşları ile otururken, bir anda aniden yere düşünce arkadaşları başından kan geldiğini fark etti. Hemen ailesine haber verilmesinin ardından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acil Serviste ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde Emir'in maganda kurşununun hedefi olduğu belirlendi. Nerden atıldığı belli olmayan yorgun merminin Emir'in sağ kulağının arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edildi. Yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Emir Yuşa'nın ölümünün 2. yıldönümünde acılı aile basın açıklaması yaptı. Trabzon Barosu ve Ortahisar Belediyesi'nin de destek verdiği açıklamaya ayrıca 2 ay önce evlerinin önündeki parkta oynarken başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Kerem Can'ın babası İsa Özdemir de katıldı.

Basın açıklamasında anne Asiye Atıcı oğlunun fotoğrafının yer aldığı bir tişört giyerken, Kerem Can'ın ve dün Osmaniye'de evinin balkonundan havaya rastgele ateş açtığı için müdahale ettiği şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybeden Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu'nun fotoğrafı ellerde taşındı.

Basın açıklamasında bir konuşma yapan Trabzon Barosu Başkanı Av. Duygu Keleş Aydın, yorgun mermi faillerinin bir gün adalet önünde hesap vereceklerini belirterek, "Bugün, güzel bir gelecek hayali ile ve mutlu bir şekilde yaşarken, kimden ve nerden geldiği belli olmayan yorgun bir mermi sebebiyle yaşamı elinden alınan Emir Yuşa Atıcı'nın vefatının 2. yıldönümü. Bugün, evinin bahçesinde arkadaşları ile oynarken, aşına isabet eden yorgun bir mermi sebebi ile yaşamdan koparılan Kerem Can Özdemir'in vefatının 2.ayı. Bugün annesi ile yolda yürürken göğsüne isabet eden yorgun bir mermi ile hayatına kastedilen Alperen Yavuz'un yaralanmasının 14.günü. ve neye sebep olduklarını bildikleri halde, vicdanlarını susturup yaşamlarına devam eden ve saklanan faillerinin insanlıklarını kaybedişlerinin 2. yıl ve 2.ay dönümü. Emir Yuşa ve Kerem Can'ın hayatına kast edip, onların yaşamlarını ellerinden alanlar bir gün sizler de Alperen Yavuz'un faili gibi adalet önünde hesap vereceksiniz. Düğünde, bayramda, asker uğurlamasında sevinçlerini silahlara sarılıp göstermeye çalışanlar,hala zaman varken henüz kimsenin canını yakmamış, bir yuvayı dağıtmamışken lütfen bize kulak verin. Kimseye denk gelmez diye, havaya dik şekilde yapılan atıştan yükselen mermi çekirdeği bin 500 metreye kadar ulaşabilir ve bu yüksekliğe ulaşmış çekirdek yere 160 kilometre hızla düşer. Bu hızla düşen mermi çekirdeği yorgun değil katil mermidir ve yeryüzünde zarar veremeyeceği bir canlı yoktur" dedi.

Başkan Genç: "Sizin keyifli anınız başka birisinin kabusu olmasın"

Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç ise yaptığı konuşmada, yorgun mermi olaylarında Trabzon'un ülke genelindeki sıralamada önde olduğunu dile getirerek, "Bir katil mermi ile maalesef hayatlarına başlamak üzereyken bugün andığımız 2 yıl önce bugün cennete uçan Emir Yuşa'mız ve 2 ay önce bugün Kerem Can'ımız yine yaralanan yavrumuz Alperen'imiz yine o da 2 hafta önce bugün artık bu konularda da bu işlere şiddetli bir şekilde dur demenin vaktinin geldiğini de ifade etmek istiyorum. Birinin keyfi yüzünden başka bir insanın hayatı kabusa dönüyor. Bunun kabulü mümkün değil. Ne yazık ki bu konuda şehrimizde istatistikler Trabzon'un önde olduğunu gösteriyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. O nedenle buradan çağırıda bulunmak istiyorum. Sizin keyifli anınız başka birisinin kabusu olmasın. Lütfen gelin bugünü bir milat tayin edelim. Artık bu işe bir dur diyelim" diye konuştu.

Milletvekili Suiçmez: "Yorgun mermi faillerinin bulunması çok zor bir süreç"

CHP Trabzon Milletvekili Av. Sibel Suiçmez de, önleyici tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizerek, "Katil mermi ölmüş olan Emir'in bugün 2. yıldönümü için buradayız. Emir'in şuanda nerede olduğunu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var bu dünyada yok. Olması gerektiği gibi annesinin, babasının yanında yok. Bildiğim bir şey var hayatta olsaydı gelecek sene ailesiyle birlikte üniversite sınavına kazanmak için nasıl çalışıyım nereye gidiyim derdinde sıkıntısında olacaktı. Dolayısıyla bu çocuklarımız bu dünyada anneleriyle babalarıyla kardeşleriyle sevenleri ile olmalılar. Kara toprakların altında bu yaşta yatmak olmuyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Önleyici tedbirler almamız gerekiyor. Katil mermi ile ölenlerin ya da yaralananların faillerinin bulunması çok zor bir süreç. Yaşıyoruz, uzun zamandır takip ediyoruz. Henüz bulunamadı. Çok zor. Eğer vicdan yoksa bulunması çok zor. Dolayısıyla silahlanmaya karşı çıkacağız. Çok kolay değil" ifadelerini kullandı.

Baba Atıcı: " Eren Bülbül'ü PKK'lı teröristler şehit etti, benim oğlumu da sivil terörist şehit etti"

11 Ağustos 2021 tarihinde nereden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı ise, yetkililerden bireysel silahlanmaya karşı yasaların çıkarılmasını talep ederek, "2 yıl önce bu zamanlarda bu saatlerde evladımız Emir Yuşa maalesef can çekişiyordu. Bir süre sonra da maalesef hayatını kaybetti. Biz ailesi olarak bunun acısını 2 senedir yaşıyoruz. Bu acı ile beraber yaşıyoruz. Bir insanın bir anlık zevki için insanların bir ömür boyu acı çekmesi çok saçma. Havaya neden mermi sıkılır öncelikle bunu çözmemiz lazım. Neden insanlar bu hale getirilir. Soruşturma şu aşamada devam ettiriliyor. Dün komutanlarımızla beraberdik sağ olsunlar yaşanan süreci, çalışmaları anlattılar. En kısa zamanda inşallah bir noktaya ulaşmak istiyoruz. Katilinin bir an önce bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Geçen sene Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında bir el dahi silah atılmamasını sağladık. Demek ki istesek yapılabiliyormuş. Trabzon'umuz maalesef Türkiye'deki en çok yorgun mermi denilen katil mermi ile ölümlerin, olayların yaşandığı şehir olarak anılıyor. Devlet büyüklerimizden bir an önce bireysel silahlanma ile ilgili yasaların çıkartılması özellikle bu yorgun mermi olaylarında ölüm ve yaralanmalarda kasıtla öldürmekten cinayetle yargılanmalarıdır. Eren Bülbül'ü PKK'lı teröristler şehit etti, benim oğlumu da sivil terörist şehit etti. Ben bunlara sevil terörist diyorum kimse kusura bakmasın. Silahla kutlama olmaz. Silah ölüm aracıdır. Sizde birer katilsiniz. Oğlumun katilini tanıyanlara da sesleniyorum. Unutmayın ki bir gün gelecek bunun hesabını vereceksiniz. Çıkın kim olduğunu söyleyin hem bizim gönlümüz ferahlasın hem de siz bir mutluluğa vesile olun" dedi.

Öte yandan baba Mustafa Atıcı, konuşmasının ardından fenalaşırken, yapılan müdahalenin ardından kendine gelmesi sağlandı.