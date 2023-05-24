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Yorgun düşen çakal bulundu

Yorgun düşen çakal bulundu

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yorgun ve bitkin düşen çakal tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yorgun ve bitkin düşen çakal tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde güçten düşmüş vaziyette bulunan Çakala (Canis aureus) Doğa Koruma ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak kuruma götürüldü. Kuruma götürülen çakal, burada tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerce, çakalın sağlığına kavuşması için gerekli tüm tedbirler alındıktan sonra geri doğaya bırakılacak. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hayrabolu Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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