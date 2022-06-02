Yop Chagi vuruşuyla 5 metreden aşağı uçurdu - Haberler

Diyarbakır'da bir kişi saldırdığı şahsı teakwando sporunda uçan tekme olarak bilinen Yop Chagi vuruşuyla 5 metreden aşağı uçurttu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında kız meselesinden dolayı tartışma çıkan iki taraf, olay yerine gelen güvenlik güçlerine rağmen sakinleşmedi. Bağrışmalarla gerçekleşen tartışmada aniden Yop Chagi vuruşuyla karşı taraftan birine tekme atan kişi, 5 metreden aşağı uçmasına sebep oldu. Sert bir şekilde zemine çakılan şahıs kanlar içinde kalırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Murat Başal /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa