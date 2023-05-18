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Yön levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı

Yön levhasına çarpan araç sürücüsü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın yön levhasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın yön levhasına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gelen İbrahim Atmalı idaresindeki 38 GD 654 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Yukarı Çöplü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü İbrahim Atmalı yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler

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