Yolyemezler Çetesine Operasyon: 22 Tutuklama

Güncelleme:
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten 'Yolyemezler' çetesine yönelik yapılan baskınlarda 22 kişi tutuklandı. Operasyon, 1.5 milyar liralık işlem hacmine sahip olan çetenin faaliyetlerini hedef aldı.

İstanbul merkezli 4 ilde 'Yolyemezler' çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, örgütlü bir biçimde birbirleriyle bağlantılı hareket ederek, suç görüşmeleri yaptıkları, bahis sitelerine entegre halde panel sistemi kurdukları, dış finans evi olarak tabir edilen evlerde yasa dışı bahis yaptıkları ve aralarında yapılan finansal işlemlerin analizi sonucunda 1,5 milyar liralık işlem hacmine sahip oldukları tespit edilen 'Yolyemezler' çetesine yönelik soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin, 3'üncü şahıslar adına açılan banka hesapları üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen paraları aktardığı ve haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti.

4 ilde operasyon yapılmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin yasa dışı bahis kapsamında para transferlerinin tespiti, bu hususta suç içerikli görüşmeleri ve hesap hareketleri, ayrıca şüphelilerin suçta kullandıkları değerlendirilen dijital materyaller ele geçirilmişti. İstanbul merkezli Antalya, Bayburt ve Samsun'da düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı öğrenilmişti. Aramalarda 33 adet telefon, 30 adet sim kart, 1 adet SSD, 3 adet hard disk, 1 adet hafıza kartı ele geçirilmişti.

22 şüpheli tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 5'inin cezaevinde olduğu öğrenilirken, 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 suça sürüklenen çocuk ile 19 şahıs, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

