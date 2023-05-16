Yolunu şaşıran tilki, şehre indi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde yolunu şaşıran tilki şehre indi, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yolunu şaşıran tilki, şehre indi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde yolunu şaşıran tilki şehre indi, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Siverek Mehmetçik Kavşağında bulunan parkta sağa sola koşan bir tilkiyi gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gayet rahat olduğu görülen tilki, araç ve insanlara pek aldırış etmeden bir süre sonra yerde bulduğu yiyeceği yediği görüldü.

Tilki, bir süre sonra yol kenarından şehir dışına çıkarak izini kaybettirdi.