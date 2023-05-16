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Yolunu şaşıran tilki, şehre indi

Yolunu şaşıran tilki, şehre indi

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde yolunu şaşıran tilki şehre indi, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde yolunu şaşıran tilki şehre indi, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Siverek Mehmetçik Kavşağında bulunan parkta sağa sola koşan bir tilkiyi gören vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gayet rahat olduğu görülen tilki, araç ve insanlara pek aldırış etmeden bir süre sonra yerde bulduğu yiyeceği yediği görüldü.

Tilki, bir süre sonra yol kenarından şehir dışına çıkarak izini kaybettirdi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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