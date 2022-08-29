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Yolunu kaybedip dağda mahsur kalan 3 turist jandarma tarafından kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Yolunu kaybedip dağda mahsur kalan 3 turist jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yollarını kaybedip yiyecek ve içecekleri biten yabancı uyruklu 2'si kadın 3 turist jandarma ekipleri tarafından bulunup kurtarıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yollarını kaybedip yiyecek ve içecekleri biten yabancı uyruklu 2'si kadın 3 turist jandarma ekipleri tarafından bulunup kurtarıldı.

Olay Kemer ilçesi sınırları içinde bulunan Göynük Kanyonu Likya yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Göynük kanyon Likya yoluna yürüyüşe çıkan Z.I., K.M. ve S.P. isimli 2'si kadın yabancı uyruklu üç turist, 112 ihbar hattını arayarak mahsur kaldıklarını ve yiyeceklerinin sularının bittiği ihbarında bulunup yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Kokutanlığı ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kayıp turistlerin bulunduğu yeri tespit edip çalışmalara başladı. Mahsur kalan 3 turist, kısa zamanda ulaşan ekipler tarafından kurtarılıp aşağı indirildi. Turistlerin yapılan ilk kontrollerinde yapılan sağlık kontrolünde herhangi bir yaralanmaları bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu olduğu tespit edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Antalya turist Kemer 3. Sayfa Haberler

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