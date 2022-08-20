Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polis yardım etti 3. Sayfa Haberleri Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polis yardım etti Diyarbakır'da duyarlı polis görme engelli vatandaşa rehber oldu Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yolunu kaybeden görme engelli vatandaşın imdadına trafik polisi ekiplerinden yardım gecikmedi. Yolunu bulamayan görme engelli vatandaşa polis yardım etti Diyarbakır'da duyarlı polis görme engelli vatandaşa rehber oldu DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yolunu kaybeden görme engelli vatandaşın imdadına trafik polisi ekiplerinden yardım gecikmedi. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde yolunu kaybeden görme engelli bir vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti. Cadde ortasında araçların önüne atladığını gördükleri engelli vatandaşın koluna girerek araç trafiğini yavaşlattıktan sonra gideceği yere kadar eşlik eden trafik polisi çevredekilerin beğenisini alarak iç ısıtan görüntüler oluştu. O an vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt alıntına alındı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal Diyarbakır Sur 3. Sayfa Haberler

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