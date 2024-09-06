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Yolun karşısına yavaş geçtiği için sinirlendiği yayaya böyle kafa attı

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Ankara'da bir sürücü, yolun karşısına yavaş geçtiği gerekçesiyle tartıştığı yayaya kafa attı ve kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına yavaş geçtiği için sinirlendiği yayaya böyle kafa attı

ANKARA - Ankara'da iddialara göre bir sürücü, yolun karşısına yavaş geçtiği gerekçesiyle tartıştığı yayaya kafa atıp kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mamak'ta, akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya yavaş hareket ettiğini söyleyerek tepki gösterdi. Bununla yetinmeyen sürücü, sinirlendiği yayaya kafa attıktan sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Görüntünün sosyal medyada tepki çekmesinin ardından sürücü, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Kameraya yansıyan olayda, saldırının ardından yere düşen yayanın daha sonra ayağa kalkarak yürüdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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