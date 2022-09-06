Yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsü çarptı: 1 ağır yaralı 3. Sayfa Haberleri Yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsü çarptı: 1 ağır yaralı Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı. Yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsü çarptı: 1 ağır yaralı AĞRI - Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışırken yolcu otobüsünün çarptığı yaya ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan Doğubayazıt'a seyir halinde olan H.T. kontrolündeki 04 AAl 904 plakalı yolcu otobüsü şehir merkezinden geçerken yolun karşısına geçmeye çalışan Sadık Yardımcı'ya çarptı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yardımcı'nın durumunun ağır olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan Ağrı 3. Sayfa Haberler

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