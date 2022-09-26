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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Sakarya'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada 55 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi D-100 Karayolu Büyükdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 54 DA 576 plakalı Tofaş marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İlhan Salihoğlu'na çarptı. Meydana gelen kazada, Salihoğlu ve otomobilde bulunan A.A. ile Ş.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İlhan Salihoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

D-100 Karayolu Sakarya 3. Sayfa Haberler

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