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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam feci şekilde can verdi

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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam feci şekilde can verdi İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki bir yaya kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam feci şekilde can verdi

İZMİR - İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 91 yaşındaki bir yaya kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Şehit Özpolat ile Karşıyaka caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yeşim (91), seyir halindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresine ait N.T. yönetimindeki 34 CTZ 983 plakalı kamyonun altında kaldı. Talihsiz yaşlı adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Feci şekilde hayatını kaybeden Mehmet Yeşim'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken kamyon sürücüsü N.T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Feci kaza ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
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