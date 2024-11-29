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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı

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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı Rize'de yoldan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı

RİZE - Rize'de yoldan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Boğaz Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde saat 20.55 sıralarında meydana geldi. Ü.B. idaresindeki 53 ABR 648 plakalı araç, yaya geçidinden geçmeye çalışan B.R. isimli kadına çarptı. Kazada yaralanan B.R. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan B.R.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Rize'de yaşanan kaza çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın yoldan karşıya geçemeye çalışan kadına vurduğu anlar anbean görüntülere yansıdı.

Kazayla ilgili incelme başlatıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
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