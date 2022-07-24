Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı, arkasına bile bakmadan böyle kaçtı

İSTANBUL Arnavutköy 'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli, arkasına bile bakmadan kaçtı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına üzerinde 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın hafif yaralandı. Kaza sonrasında durmadan olay yerinden kaçan motosikletli ve kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.