Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

Silivri'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı.

Silivri'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün Silivri Başkomutan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Huysal'a seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız, olay yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı. Genç kızın vücudunun çeşitli yerlerinin kırıldığı öğrenildi. Kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title