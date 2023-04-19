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Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

3. Sayfa Haberleri

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı Çorum'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

ÇORUM - Çorum'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı.

Kaza Kale Mahallesi Küçük Abdullah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun C. yönetimindeki 07 ACC 198 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan İrfan Ö. Y. adlı çocuğa çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken otomobil sürücüsü Ceyhun C. gözaltına alındı bildirildi

kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Haberler

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